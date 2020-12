Адетокунбо підписав найбільший контракт в історії НБА

Форвард Мілуокі Бакс Янніс Адетокунбо підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шамс Чаранія.

Грецький баскетболіст погодився укласти з командою п'ятирічний супермаксимальний контракт на суму 228 млн доларів. Це найбільше угоду в історії ліги.

Giannis Antetokounmpo is now guaranteed $256M over the next six seasons with the Milwaukee Bucks. https://t.co/sJEkq1J1RY