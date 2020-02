В рамках вікенду Матчу зірок НБА відбувся конкурс данків, який виграв форвард Маямі Деррік Джонс.

Результати першого раунду: Дуайт Ховард - 90 очок в сумі (41 + 49), Пет Коннотон - 95 (45 + 50), Деррік Джонс - 96 (46 + 50), Аарон Гордон - 100 (50 + 50).

У фіналі Гордон і Джонс набрали по 100 очок, після чого їм потрібні були додаткові кидки зверху. Під час третьої спроби гравці набрали по 50 очок, але після четвертої судді дали Гордону 47 балів, тоді як Джонсу - 48.

Here's every dunk in the epic final round between Derrick Jones Jr and Aaron Gordon #nbadunkcontest pic.twitter.com/vCrphbnc39