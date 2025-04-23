Бондар – про вихід у фінал Кубку України: Нехай тепер Шахтар насниться Поліссю

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував перемогу над Поліссям у півфіналі Кубку України з футболу. Він радий, що нарешті команда зуміла забити у ворота "вовків".

Слова гравця передає пресслужба клубу.

"Ми можемо видихнути, що нарешті виграли в Полісся, і трошки легше вже буде грати із ними наступні матчі. Цій команді також можна забивати, як і всім іншим. Тому що в тих матчах, що були в нас до цього, ми мали дуже багато моментів, але… Я не знаю, може, вони роблять якісь процедури там з воротами, що в нас нічого не залітає ніколи.

І дуже важко, ви ж сьогодні бачили, коли було також багато моментів, які ми могли реалізувати, але дотягнули до додаткового часу. Слава Богу, виграли цей матч, і нехай тепер сьогодні Шахтар насниться Поліссю", – сказав Бондар.

Нагадаємо, Шахтар переміг Полісся завдяки дебютному голу Аліссона в овертаймі. У вирішальному матчі "гірники" зустрінуться з Динамо, яке у Львові розгромило Буковину.

Фінал турніру відбудеться 14 травня на "Центральному" стадіоні в Житомирі.