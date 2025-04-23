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Мені потрібен був цей гол: Бражко пояснив, чому взявся бити пенальті у матчі з Буковиною

Руслан Травкін — 23 квітня 2025, 22:53
Мені потрібен був цей гол: Бражко пояснив, чому взявся бити пенальті у матчі з Буковиною
Володимир Бражко
Динамо

Хавбек київського Динамо Володимир Бражко зізнався, що попросив товаришів по команді дати пробити пенальті у матчі 1/2 фіналу Кубку України проти Буковини.

Слова Бражка цитує пресслужба киян.

"Я запитав у Буяльського, чи можу я пробити. Він запитав: "Ти впевнений?". На що я відповів: "Так".

Мені потрібен був цей гол, через такі періоди потрібно проходити. Не завжди легко, є й складні періоди, але я старанно працюю, аби набрати свою найкращу форму. Цей гол додасть мені впевненості", – сказав Бражко.

Зазначимо, що Володимир напередодні уклав парі з блогером Андрієм Іолкіним на 30 віджимань, що заб'є в наступному поєдинку, в якому вийде на поле у стартовому складі. 

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