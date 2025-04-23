Зоря – Лівий берег: де дивитися матч 26 туру УПЛ

Луганська Зоря в номінально домашньому матчі зіграє проти столичного Лівого берега у 26 турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 25 квітня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського в Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути зустріч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Луганський колектив ще зберігає теоретичні шанси як на єврокубки, так і на виліт. У команди 32 очки (10 балів до зони єврокубків та 9 пунктів до зони перехідних матчів) та недограний матч проти Інгульця. У 25 турі Зоря розгромно програла Кривбасу.

Лівий берег же перебуває в боротьбі за виживання. Команда йде в зоні перехідних матчів, до рятівного 12 місця – 1 очко. Минулого тижня команда розписала мирову з Поліссям.