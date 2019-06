ЛеБрон привітав Ліверпуль з перемогою в Лізі чемпіонів

Форвард клубу НБА Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс емоційно відреагував на перемогу Ліверпуля в фіналі Ліги чемпіонів проти Тоттенхема (2:0).

YOU’LL NEVER WALK ALONE‼️‼️‼️‼️ #WEARELIVERPOOL❤️ CONGRATULATIONS MEN AND ANYONE THAT HAS ANY AFFILIATION WITH THE CLUB!! @LFC 🏆