ЛеБрон привітав Ліверпуль з перемогою в Лізі чемпіонів

Форвард клубу НБА Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс емоційно відреагував на перемогу Ліверпуля в фіналі Ліги чемпіонів проти Тоттенхема (2:0).

"Ти ніколи не будеш один! Вітаю кожного, хто хоч якось пов'язаний з клубом", - написав баскетболіст в Twitter.

YOU’LL NEVER WALK ALONE‼️‼️‼️‼️ #WEARELIVERPOOL❤️ CONGRATULATIONS MEN AND ANYONE THAT HAS ANY AFFILIATION WITH THE CLUB!! @LFC 🏆 — LeBron James (@KingJames) 1 июня 2019 г.

Відзначимо, що ЛеБрон є одним з акціонерів Ліверпуля. У квітні 2011 року він отримав близько 2% акцій мерсисайдців.

Нагадаємо, як проходила церемонія нагородження чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.