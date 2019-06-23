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Гамільтон: протягом багатьох років приймалися неправильні рішення

Сьогодні 22:07 159 0
Гамільтон: протягом багатьох років приймалися неправильні рішення

Рішення, які приймались босами Формули-1 протягом багатьох років, привели до зниження видовищності гонок.

У цьому впевнений Льюїс Гамільтон, повідомляє Motorsport.com.

"Розумію почуття глядачів, але вказувати на пілотів неправильно. Не ми складаємо правила. Гонщики ніяк не впливають на розподіл коштів між командами і все інше. Уболівальникам слід чинити тиск на керівників серії - вони відповідальні за цю роботу. Думаю, вони намагаються, проте протягом багатьох років приймалися невірні рішення.

Є гонки, від яких уболівальники зазвичай отримують насолоду. Такі Гран-прі, як цей, не з їх числа. Важливо, щоб люди розуміли, що це не вина пілотів. Це циклічний розвиток Формули-1, який почався ще до мене. Все впирається в Берні Екклстоуна і рішення, які приймалися ще тоді. Зараз все те ж саме, і поки структура правил не зміниться, то все буде тривати як і раніше. Але це не моя робота - я просто повинен приїжджати на Гран-прі і показувати, на що я здатний як пілот", - сказав Гамільтон.

Нагадаємо, що Гамільтон виграв Гран-прі Франції.

Також, російський бізнесмен може придбати команду Формули-1.

Джерело - ua.tribuna.com.

#Гамільтон, #Формула-1
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