Гамільтон виграв Гран-прі Франції

Мерседес продовжує домінувати

У Франції завершився Гран-прі Формули-1 на автодромі Поль-Рікар, який виграв пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон.

Топ-10: Хемілтон, Боттас, Леклер, Ферстаппен, Феттель, Сайнс, Ріккардо, Райкконен, Хюлькенберг, Норріс.

З огляду на перевагу Мерседеса, розраховувати на яскраву боротьбу у Франції за перемогу не доводилося. Льюїс Хемілтон і Валттері Боттас очікувано зі старту поїхали у відрив і нікого до себе не підпустили. На жаль для любителів інтриги, Боттас не зміг нав'язати боротьбу напарнику і безнадійно відстав ще в першій частині гонки.

За третє місце боролися Леклер і Ферстаппен, але Макс не встиг нав'язати супернику бій і фінішував 4-м. П'яте місце залишилося за Феттелем.

Топ-5 загального заліку:

1. Льюїс Хемілтон (Мерседес) - 187

2. Валттері Боттас (Мерседес) - 151

3. Себастьян Феттель (Феррарі) - 111

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 100

5. Шарль Леклер (Феррарі) - 87

Нагадаємо, Ferrari не буде оскаржувати штраф Феттеля.

Також, російський бізнесмен може придбати команду Формули-1.

Джерело - sport.ua.