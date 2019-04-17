Британська команда Формули-1 Вільямс може перейти в руки великого російського бізнесмена Дмитра Мазепина.
Про це повідомляє Motosport.
Мазепин — основний акціонер найбільшої у світі компанії-виробника калійних добрив Уралкалій. Раніше вже намагався придбати команду Формули-1, його метою була Форс Індія.
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За повідомленням видання, сторони вже провели попередню зустріч, яка відбулася на Гран-прі Китаю.
Нагадаємо, Гамільтон став чемпіоном Гран-прі Китаю.
Джерело - iSport.