Феттель: Домінування Мерседеса вже всім набридло

Феррарі має працювати наполеглевіше, щоб припинити домінування Мерседес, яке триває декілька років.
Про це заявив пілот італійскьої команди Себастьян Феттель.
"Потрібно продовжувати роботу. Домінування Мерседеса вже всім набридло. І це не 4 гонки цього сезону, а вже 4 роки. Нудно, правда?", - сказав німець.
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"Феррарі потрібно працювати ще старанніше, хоча ми докладаємо всіх можливих зусиль. Потрібно віддати Мерседесу належне. У них феноменальна команда, яка створює чудовий болід. Я ж зберігаю віру в Феррарі ", - зазначив Феттель.
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Раніше Гамільтон став чемпіоном Гран-прі Китаю.
Джерело - sport.ua.