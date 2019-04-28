Гонка в Азербайджані принесла Мерседесу 4-й дубль зі старту сезону

Сьогодні, 28 квітня, відбулося Гран-прі Баку.

Тріумфатором гонки став Валттері Боттас із команди Мерседес. Другим фінішував його колего по команді Льюїс Гамільтон. Трійку лідерів замкнув Себастьян Феттель з Феррарі.

Гран-прі Азербайджану

Баку

28 квітня 2019 року

1 Боттас (Мерседес)

2. Гамілтон (Мерседес)

3. Феттель (Феррарі)

4. Ферстаппен (Ред Булл)

5. Леклер (Феррарі)

6. Перес (Рейсінг Поінт)

7. Сайнс (Макларен)

8. Норріс (Макларен)

9. Стролл (Рейсінг Поінт)

10. Райкконен (Альфа-Ромео)

11. Албон (Торо Россо)

12. Джовінаццо (Альфа-Ромео)

13. Магнуссен (Хаас)

14. Хюлькенберг (Рено)

15. Расселл (Вільямс)

16. Кубіца (Вільямс)

Зійшли:

Гаслі (Ред Булл)

Грожан (Хаас)

Ріккардо (Рено)

Квят (Торо Россо)

Нагадаємо, Шумахер хотів стати менеджером свого сина.

Також, російський бізнесмен може придбати команду Формули-1.

Раніше Гамільтон став чемпіоном Гран-прі Китаю.

Джерело - Чемпіон.