Хілі визнано найагресивнішим гонщиком Тур де Франс-2025

Найагресивнішим велогонщиком Тур де Франс-2025 визнали ірландця Бена Хілі з команди EF Education EasyPost.

Про це повідомляє пресслужба гонки.

💪 🇮🇪 Ben Healy is the #TDF2025 Super Combative!



After adding up the votes of the jury and the public, it is the Irishman who is rewarded for his resolutely offensive Tour!



💪 🇮🇪 Ben Healy est le Super combatif @century21fr du #TDF2025 !



Après addition des votes du jury et… pic.twitter.com/2ISLghLGTI — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025

Тур де Франс-2025 завершиться сьогодні, 27 липня, етапом до Парижу. За традицією, організатори визначають майбутнього володаря призу найагресивнішому гонщику ще до старту заключного етапу. Переможець у цій номінації визначається шляхом голосування глядачів і журі.

Хілі на цьогорічному Турі тричі брав участь у відриві дня – на 6, 10 та 16 етапах. Шостий етап він виграв завдяки сольній атаці за 40 км до фінішу. На 10 етапі Хілі фінішував третім, після чого на два дні перехопив жовту майку лідера загального заліку. На 16 етапі 24-річний ірландець фінішував другим на вершині легендарного підйому Мон Вонту.

Перед останнім етапом Туру Хілі посідає 9 місце в загальному заліку, відстаючи на 28 хвилин і 2 секунди від лідера, словенця Тадея Погачара з UAE Emirates.

Тур де Франс завершиться в неділю, 27 липня, 132-кілометровим етапом з Манта до Парижа. Старт – о 17:10 за Києвом, очікуваний час фінішу – в 20:26.