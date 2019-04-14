Сьогодні, 14 квітня, у Формулі-1 відбулося Гран-прі Китаю.
Тріумфатором гонки став Льюїс Гамільтон із команди Мерседес. Другим фінішував його колего по команді Валттері Боттас. Трійку лідерів замкнув Себастьян Феттель з Феррарі.
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Формула-1
Гран-прі Китаю
Шанхай Інтернешнл, Шанхай
14 квітня
1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 56 кіл
2. Вальттері Боттас (Мерседес) +6,552
3. Себастьян Феттель (Феррарі) +13,744
Нагадаємо, Гамільтон став другим у кваліфікації.
Джерело - Чемпіон.