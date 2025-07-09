Український інвестор може придбати чеський клуб. Ексгравець низки клубів УПЛ став головним тренером

Чеський футбольний клуб Варнсдорф може отримати українського інвестора. Колишній гравець запорізького Металурга, Волині, Арсенала та Чорноморця Володимир Аржанов очолив клуб.

Про це повідомляє Idnes.cz.

Угода з українцями про приєднання до клубу досі не підтверджена письмово. А власник Властиміл Габріель не хоче розголошувати жодних подробиць про потенційного спонсора, лише те, що він уже володіє футбольним клубом у Польщі, де знаходиться штаб-квартира компанії.

" Все складніше, ніж коли ти йдеш купувати хліб та булочки. Ми ще ведемо переговори, їхній генеральний директор має приїхати найближчим часом", – стверджує Габріель.

Минулого сезону команда вилетіла з другого дивізіону і мала серйозні проблеми з фінансування.

Габріель хоче відійти від справ у віці 78 років і шукає собі наступника. Але він не хоче йти, поки не буде впевнений, що клуб переживе складний період і стабілізується.

Допомогу в пошуку інвестора зробив українець Павло Рудницький, який тривалий час виступав за чеські Тепліце (2006-2008), Усті-над-Лабнем (2008-2010) та Вансдорф (2010-2020), а наразі очолює молодіжну команду клубу. Він живе в Чехії 25 років і має громадянство цієї країни.

"Ми створюємо все з нуля. Нам важко, але головне, що ми почали. Аржанов? Він звик до іншого рівня, грав у вищій українській лізі, у нього понад 400 матчів за кар'єру. Досі він працював помічником тренера. Українська футбольна школа дещо інша, йому точно є що нам дати", – сказав Рудницький.

39-річний Аржанов завершив кар'єру на початку 2022 року. Був асистентом тренера в казахському Аксу, а 2024 році був аналітиком у польському Заглембе Сосновець. Виступав за молодіжну збірну України.

Нагадаємо, легенда італійського та світового футболу Джорджо К'єлліні став співвласником американського футбольного клубу Лос-Анджелес, за який виступає українець Артем Смоляков.