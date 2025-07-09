У США 37-річний боксер помер через кілька годин після програного бою

Мексиканський боксер Педро Антоніо Родрігес помер через кілька годин після програного бою.

Про це повідомляє Marca.

37-річний Родрігес поступився американцеві Філіпу Велле одноголосним рішенням суддів. Поєдинок пройшов у рамках боксерського вечора, організованого промоушеном Del Sol Boxing.

Вечір боксу проходив у місті Фінікс, штат Арізона. Після поєдинку Педро Антоніо повернувся до готелю. Він повідомив, що планує прийти на спільну вечерю з іншими учасниками події.

Однак він так і не з'явився у вестибюлі готелю. Тіло боксера знайшли наступного ранку в його номері. Наразі поліція розслідує причини його смерті.

На рахунку Родрігеса 15 перемог, 26 поразок та три нічиї на професійному рингу.

Нагадаємо, колишній румунський боксер Міхай Леу (28-0, 10 КО) помер від раку у 57-річному віці.