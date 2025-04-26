Металіст 1925 – Агробізнес: пряма відеотрансляція матчу Першої ліги

У суботу, 26 квітня, відбудеться матч четвертого раунду групи підвищення Першої ліги України між Металістом 1925 та Агробізнесом.

Поєдинок буде зіграно на київському стадіоні "Лівий берег", а стартовий свисток зустрічі заплановано на 15:00 за київським часом. В прямому етері матч транслюватиме Youtube-канал Divisport та сайт "Чемпіон".

Пряма трансляція матчу Металіст 1925 – Агробізнес

Харківський колектив напередодні матчу посідає п'яте місце у групі підвищення у класі, набравши 28 очок. Агробізнес розмістився на один рядок вище та набрав на один заліковий бал більше.

Напередодні жіночка команда Металіста 1925 переграла Сістерс в матчі чемпіонату України.