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Миколенко проти Челсі без Мудрика, Ель Класіко Барселони та Реала з Луніним: розклад матчів українців

Олексій Погорелов — 26 квітня 2025, 08:25
Миколенко проти Челсі без Мудрика, Ель Класіко Барселони та Реала з Луніним: розклад матчів українців
Андрій Лунін
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Сьогодні, 26 квітня, в Європі відбудеться низка футбольних матчів за участі українських гравців.

Першим серед українців на поле вийде Віталій Миколенко, який у складі Евертона гостюватиме у Челсі Михайла Мудрика. На жаль, вінгер збірної України продовжує бути відстороненим від футболу через ситуацію навколо його допінг-тесту.

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Пізніше Лехія Гданськ з п'ятьма українцями у складі прийматиме П'яст Глівіце, а Максим Таловєров може повернутися на поле після травми у матчі між його Плімутом та Престоном.

У Шотландії Микола Кухаревич допомагатиме Хіберніану в поєдинку з Абердіном, сподіваючись зберегти місце, яке гарантуватиме виступ у Лізі Європи наступного сезону.

Страсбург Едуарда Соболя гратиме з аутсайдером Сент-Етьєном з надіями на вихід в єврокубки.

О 23:00 відбудеться головний матч цього дня: у фіналі Кубку Іспанії відбудеться Ель Класіко Барселони та Реала. Андрій Лунін залишиться у запасі королівського клуба.

Розклад матчів з українськими футболістами на 26 квітня

  • 14:30 Челсі – Евертон (34 тур АПЛ)
  • 15:45 Лехія Гданськ – П'яст Глівіце (30 тур Екстракляси)
  • 17:00 Престон – Плімут (45 тур Чемпіоншипу)
  • 17:00 Абердін – Хіберніан (34 тур Прем'єр-ліги)
  • 18:00 Страсбург – Сент-Етьєн (31 тур Ліги 1)
  • 23:00 Барселона – Реал (фінал Кубку Іспанії)

Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, також проходитимуть матчі 26 туру Української Прем'єр-ліги.

Андрій Лунін Чемпіонат Англії, АПЛ Барселона Евертон Екстракляса Кубок Іспанії Кухаревич Лехія Чемпіонат Франції, Ліга 1 Віталій Миколенко Польща Престон Реал Мадрид Сент-Етьєн Едуард Соболь Україна Челсі Чемпіонат Англії, Чемпіоншип Шотландія Максим Таловєров Плімут Хіберніан Михайло Мудрик Абердін Страсбург

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