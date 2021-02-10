Перестаньте это делать: самые опасные упражнения для женщин

Джерело - Чемпіон.

Женщины уже давно занимаются спортом на одном уровне с мужчинами. Кроссфит, бодибилдинг, пауэрлифтинг — для этих и других видов физических нагрузок нет ограничений по половому признаку. Но все же существует несколько упражнений, от выполнения которых особам женского пола желательно отказаться.

Какие упражнения запрещены женщинам и почему

Среди вредных для девушек упражнений — приседания со штангой, жим ногами и становая тяга (любые ее разновидности). Как видите, это одни из наиболее популярных упражнений. В чем же их опасность?

Дело в том, что выполняя вышеуказанные упражнения, можно серьезно навредить женскому здоровью. Во время подобных физических нагрузок происходит интенсивное натуживание, при котором ослабевают связки, поддерживающие органы малого таза. Если регулярно выполнять эти упражнения, связки со временем сильно ослабнут, что приведет к печальным последствиям. Среди них:

стрессовое недержание мочи (во время смеха, чихания);

повышение внутрибрюшного давления (что требует постоянного медицинского контроля).

Но самым опасным и неприятным последствием является пролапс. В состоянии пролапса органы малого таза, например, матка, проваливаются во влагалище или же за его границы. Можно сказать, органы "выпадают". Коварность пролапса заключается в том, что "выпадение" появляется уже под конец. Первым делом возникают следующие симптомы:

ощущение постороннего предмета во влагалище;

недержание мочи;

боли в нижней части живота и в поясничном отделе;

сильные позывы к мочеиспусканию;

запоры;

чрезмерное газообразование;

боль во время полового акта.

Если вы занимаетесь в тренажерном зале (особенно с весами) и у вас имеются вышеперечисленные симптомы, немедленно прекратите тренировки и обратитесь к врачу.

Женщины в группе риска

Многим женщинам везет и у них не появляются неприятные последствия. При этом стоит с осторожностью относиться к силовым упражнениям, которые чрезмерно нагружают область таза.

Но существуют женщины, которым категорически запрещено выполнять приседания со штангой, становую тягу и жим ногами. Это женщины, которые:

рожали как минимум дважды;

имеют избыточную массу тела;

мало двигаются;

пребывают в климаксе;

имеют коллагенопатию;

имеют недостаточный уровень эстрогена.

Если вы относитесь к группе риска, обязательно расскажите тренеру об этом.

Как предотвратить пролапс

Необходимо исключить вышеупомянутые упражнения. Вместо приседаний со штангой можно выполнять приседания с гантелями по 1 кг, а также ягодичный мост. Жим ногами замените на сгибание ног в положении лежа. А вместо становой тяги подойдут наклоны корпуса вперед со штангой.

Однако не только силовые упражнения могут приводить к пролапсу. Чтобы мышцы тазового дна были сильными, над ними также нужно работать. Для этого минимум трижды в неделю выполняйте специальную зарядку — упражнения Кегеля. Во время этих упражнений сокращают и расслабляют мышцы влагалища. Такая зарядка предотвращает пролапс, также уменьшает боль во время ПМС и повышает качество сексуальной жизни. Но перед тем, как приступить к упражнениям Кегеля, посоветуйтесь с гинекологом, ведь существует ряд противопоказаний к их выполнению.