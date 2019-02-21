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Как правильно делать ставки на спорт в букмекерских конторах

Сьогодні 12:44 205 0
Как правильно делать ставки на спорт в букмекерских конторах

Советы по правильным ставкам в букмекерских конторах. Основные правила, которые следует учитывать начинающему беттору для заработка на спорте.

Как успешно стартовать в ставках на спорт?

В 2019 году сложно встретить человека, не знающего о существовании букмекерских контор. В наши дни получать прибыль познаниями в области спорта реально, однако на пути к долгосрочному успеху необходимо придерживаться определенных правил. Об основных из них вы узнаете прямо сейчас.

Выберите прибыльную стратегию

В разнообразии событий, предлагаемых букмекером, можно найти десятки видов спорта, также есть возможность ставить на неспортивные события (политика, шоу-бизнес и так далее).

Не старайтесь собрать экспресс из десятка матчей из НХЛ, тенниса и Лиги чемпионов, лучше сконцентрируйтесь на одном виде спорта, в идеале - на одной лиге.

Одни профессиональные капперы фокусируются на крупных турнирах (к примеру, Лиге чемпионов, американских видах спорта), так как на такие события принимаются ставки наибольшего размера, а маржа букмекера минимальна. Другие профессиональные ставочники делают выбор в пользу второстепенных рынков, так как здесь можно получить большее преимущество перед "неправильно" выставленной линией.

В Сети можно найти множество лжестратегий, однако большинство из них основано на увеличении размера следующей ставки при проигрыше предыдущей (данный подход рано или поздно опустошит ваш игровой счет). Главным критерием при выборе стратегии должно быть преимущество перед коэффициентами букмекера.

Придерживайтесь банкролл-менеджмента

В мире спортивных ставок сенсации случаются на каждом шагу, и даже самые успешные игроки не застрахованы от серии проигрышей.

Ни в коем случае не рискуйте всем банком - даже коэффициент 1,01 не гарантирует прохода ставки. Для одного пари лучше всего выделять не более 5% от имеющихся средств. Такой подход позволит удержаться на плаву при ряде последовательно проигранных ставок, а с другой стороны - постепенно наращивать банк после правильно спрогнозированных исходов.

Играйте у легальных букмекеров

Какими бы ни были ваши игровая и финансовая стратегии, ставить нужно только у осуществляющих легальную деятельность букмекеров.

Играя в сомнительных офшорных компаниях, вы рискуете не получить крупный выигрыш, а также не будете защищены при любых спорных ситуациях. Легальные компании не уступают зарубежным по уровню коэффициентов, предлагают щедрые бонусы на первый депозит и регулярно проводят акции с денежными призами. К примеру, коэффициенты от Бетсити на матч МЮ - Ливерпуль являются одними из лучших на рынке (маржа составляет всего 5%).

Используйте информацию

Главным другом плюсового каппера является статистика - информация о большинстве играемых лиг в наши дни находится в свободном доступе.

Что касается футбола, помимо традиционной статистики профессионалы используют также "продвинутую" - в частности, основанную на модели ожидаемых голов. Данный подход позволяет найти недооцененные букмекером исходы и получить прибыль в долгосрочной перспективе.

Помимо статистики, в Сети можно найти инсайды, относительно играемого события, а также ознакомиться с составами играющих команд до начала матча. С другой стороны, при поиске выгодной ставки в Интернете не нарвитесь на мошенников, продающих "железные" исходы и "договорняки". По ряду объективных причин данные персонажи не могут располагать заявленной информацией – доверившись им, вы просто потеряете деньги.

#Ставки, #букмекери, #Ліга Чемпіонів
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