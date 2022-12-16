Головне
Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ
Вчора 17:45 4582
Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:00 521
Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 18:17 1496
Аталанта продовжила контракт з Маліновським
Вчора 11:10 727
Деха та Марущак здобули золото та срібло чемпіонату світу
Вчора 09:10 425
Гол дня: гравець збірної Франції забив у півфіналі ЧС-2022 через 16 секунд після виходу на поле
14.12.2022 23:32 931
Збірна Франції переграла Марокко та вийшла до фіналу ЧС-2022
14.12.2022 22:55 719
Франція - Марокко 2:0. Як це було
14.12.2022 22:54 11867 4
Збірна Франції вже на 5-й хвилині вийшла вперед у півфінальному матчі ЧС-2022 з Марокко - ВІДЕО
14.12.2022 21:24 1336
Середа став чемпіоном України зі стрибків у воду
14.12.2022 14:10 502
Прямі трансляції

Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022

Сьогодні 07:00 521 0
Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022
#Збірна Хорватії, #ЧС-2022, #збірна Марокко

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Плей-оф, матч за 3 місце
17 грудня, 2022 рік. 17:00

ХОРВАТІЯ - МАРОККО
Халіфа Інтернешнел Стедіум (Доха, Катар)
Головний арбітр - Тайсір Аль-Джассім (Катар)

Збірні Хорватії та Марокко в очному поєдинку розіграють бронзові медалі ЧС-2022. Матч за третє місце відбудеться в суботу, 17 грудня, о 17:00 за київським часом на стадіоні Халіфа Інтернешнел у Досі.

Хорватія

  • Місце в рейтингу ФІФА - 12

Грають у фінальній частині всьоме. Вперше взяли участь як незалежна збірна в 1998 році і з того часу лише одного разу (2010) не пробилися до фінальної частини. Є чинними срібними призерами чемпіонату світу. 4 роки тому підопічні Далича поступилися у фіналі Франції (4:2). У дебютному для себе Мундіалі в 1998 році у Франції посіли третє місце.

Фінальна частина

У першому турі хорвати не зуміли перемогти Марокко (0:0), у другому - розгромили Канаду (4:1), у третьому - повторили результат першого туру (0:0), але вже із Бельгією.

1-й тур
Марокко - Хорватія - 0:0
2-й тур
Хорватія - Канада - 4:1
3-й тур
Хорватія - Бельгія - 0:0

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Марокко Марокко 3 2 1 0 4-1 7
2  Хорватія Хорватія 3 1 2 0 4-1 5
3  Бельгія Бельгія 3 1 1 1 1-2 4
4  Канада Канада 3 0 0 3 2-7 0

1/8 фіналу

Японія - Хорватія - 1:1 (1:1, 1:3 - пен.)

1/4 фіналу

Хорватія - Бразилія - 0:0 (1:1, 4:2 - пен.)

1/2 фіналу

Хорватія - Аргентина - 0:3

Цікавий факт

  • Хорватія, якщо виходила із групи ЧС, в підсумку неодмінно ставала призером.

Склад

  • Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Івіца Івушич (Осієк), Іво Грбич (Атлетіко, Іспанія).
  • Захисники: Домагой Віда (АЕК, Греція), Деян Ловрен (зеніт, росія), Борна Баришич (Рейнджерс, Шотландія), Йосип Юранович (Селтік, Шотландія), Йоско Гвардіол (РБ Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт, Німеччина), Йосип Станисич (Баварія, Німеччина), Мартін Ерлич (Сассуоло, Італія), Йосип Шутало (Динамо Загреб).
  • Півзахисники: Лука Модрич (Реал, Іспанія), Матео Ковачич (Челсі, Англія), Марсело Брозович (Інтер, Італія), Маріо Пашалич (Аталанта, Італія), Нікола Влашич (Торіно, Італія), Ловро Маєр (Ренн, Франція), Крістіан Якич (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Лука Сучич (Зальцбург, Австрія).
  • Нападники: Іван Перишич (Тоттенгем, Англія), Андрей Крамарич (Гоффенгайм, Німеччина), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Міслав Оршич (Динамо Загреб), Анте Будимир (Осасуна, Іспанія), Марко Лівая (Хайдук).

Дискваліфіковані

Немає

Марокко

  • Місце в рейтингу ФІФА - 22

Атлаські Леви вшосте грають у фінальній частині Мундіалю. 

Фінальна частина

На ЧС-2022 збірна Марокко виграла групу F, набравши сім очок. У першому турі марокканці зіграли внічию з Хорватією - 0:0. А далі були дві перемоги - над Бельгією та Канадою.

У плей-оф підопічні Валіда Реграгі створили дві сенсаці поспіль. В 1/8 фіналу пройшли Іспанію у серії пенальті, в 1/4 - Португалію у основний час. 

1-й тур

Марокко - Хорватія - 0:0

2-й тур

Бельгія - Марокко - 0:2

3-й тур

Канада - Марокко - 1:2

М Команда І В Н П Г О
1  Марокко 3 2 1 0 4-1 7
2  Хорватія 3 1 2 0 4-1 5
3  Бельгія 3 1 1 1 1-2 4
4  Канада 3 0 0 3 2-7 0

1/8 фіналу

Марокко - Іспанія - 0:0 (пен 3:0)

1/4 фіналу

Марокко - Португалія - 1:0

1/2 фіналу

Марокко - Франція - 0:2

Склад

  • Воротарі: Ахмед Таньяуті (Відад), Яссін Боно (Севілья, Іспанія), Мунір Ель-Кажуї (Аль-Вахда, ОАЕ).
  • Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ, Франція), Нуссайр Мазрауї (Баварія, Німеччина), Наіф Агер (Вест Хем, Англія), Ромен Саїс (Бешикташ, Туреччина), Ашраф Дарі (Брест, Франція), Джавад Ель-Ямік (Вальядолід, Іспанія), Яхья Аттіят-аллах (Відад), Бадр Банун (Катар).
  • Півзахисники: Соф'ян Амрабат (Фіорентина, Італія), Абдельхамід Сабірі (Сампдорія, Італія), Селім Амалла (Стандард, Бельгія), Аззедін Унаї (Анже, Франція), Білал Ель-Ханнус (Генк, Бельгія), Яхья Жабране (Відад), Хакім Зієш (Челсі, Англія), Соф'ян Буфаль (Анже, Франція), Амін Аріт (Марсель, Франція).
  • Нападники: Абде Еззалзулі (Осасуна, Іспанія), Закарія Абухляль (Тулуза, Франція), Ільяс Шаїр (Квінс Парк Рейнджерс, Англія), Юссеф Ен-Несірі (Севілья, Іспанія), Валід Чеддіра (Барі, Італія), Абдерразак Хамдал (Аль-Іттіхад, Саудівська Аравія).

Дискваліфіковані

Немає

Історія зустрічей

Зіграли між собою лише один матч, але він відбувся на цьому ж турнірі: поєдинок 1 туру групового етапу завершився нульовою нічиєю.

Прогноз букмекерів

Перемога Хорватії - 2,37, Марокко - 3,15, нічия - 3,50.

Прогноз Чемпіона

Нічия (0:0) та перемога Хорватії в серії пенальті.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Хорватія - Марокко: онлайн трансляція матчу за третє місце ЧС-2022 Хорватія - Марокко: онлайн трансляція матчу за третє місце ЧС-2022 1595
Гордон: "Поворознюк – жирна відбита свиня, що підігрує російській пропаганді" Гордон: "Поворознюк – жирна відбита свиня, що підігрує російській пропаганді" 1952
Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022 1496
Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ 4582
Федерація футболу Марокко оскаржить суддівство матчу з Францією Федерація футболу Марокко оскаржить суддівство матчу з Францією 1990
Тренер Марокко пояснив поразку збірній Франції Тренер Марокко пояснив поразку збірній Франції 1353
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 58386 1
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70536 5
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 2414
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 7676
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 12252 1
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37767