Ми вже зробили щось неймовірне: Янчук – про вихід України у плейоф Ліги націй та чвертьфінал з Польщею

Збірна України з волейболу пробилася у плейоф Ліги націй. Це неймовірне досягнення, адже для цього необхідно фінішувати в топ-7, а "синьо-жовті" лише другий сезон грають в головному волейбольному турнірі.

Тим не менш, підопічні Рауля Лосано зуміли пройти до чвертьфіналу, де зіграє проти чинного чемпіона – команди Польщі. Про шлях до плейоф та майбутнє протистояння Чемпіон поговорив з Дмитром Янчуком – одним з лідерів команди.

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– Емоції після перемоги та виходу в плейоф вже вщухли чи досі тримають?

– Це емоції які не передати словами, ми дуже щасливі.

– З яким настроєм підходили до перегляду гри Франції? Чи був спокій за їхній результат?

– Ні, впевненості не було, було лише переживання, що Франція може не перемогти. Кожне очко і кожний розіграш для нас був дуже напруженим.

– Як ви можете описати шлях нашої команди у цій Лізі націй?

– Дуже важкий був шлях, всі збірні грають на топ рівні, не було жодної простої гри. Насправді, ми вже зробили щось неймовірне, ми в топ-7 і це просто вау, але це ще не все.

– Далі збірна Польщі. Що потрібно зробити, аби перемогти цю команду?

– Ми всі дуже прекрасно розуміємо, що це за команда. На мою думку, нам всім потрібно показати нашу найкращу гру, щоб перемогти їх, тому що проти такої команди немає права на помилку.

Зауважимо, що Янчук став лідером основного етапу Ліги націй за кількістю ейсів (подач навиліт).

Чвертьфінальний поєдинок Польща – Україна відбудеться у четвер, 30 липня. Зустріч розпочнеться о 14:30 за київським часом.