Українець Янчук лідирує за кількістю ейсів після першого тижня Ліги націй-2026

Гравець збірної України з волейболу Дмитро Янчук лідирує за кількістю ейсів за підсумками першого ігрового тижня чоловічої Ліги націй-2026. За 4 матчі він сумарно подав на виліт 13 разів – це на 3 більше, ніж у найближчого переслідувача, бельгійця П'єра Перена.

Сумарно за перший тиждень Ліги націй Янчук набрав 52 очки та ділить лідерство у збірній України за цим показником із Василем Тупчієм.

Інший українець, Юрій Семенюк, на першому тижні виконав 12 блоків. За цим показником він ділить 2 місце в Лізі націй зі словенцем Роком Можичем. Вони поступаються лише канадцеві Джексону Хау, в якого 16 блоків.

Наразі збірна України посідає 8 місце з 18 команд у турнірній таблиці Ліги націй-2026, перебуваючи за крок від потрапляння у плейоф.