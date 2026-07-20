Янчук очолив рейтинг найкращих подаючих Ліги націй-2026

Діагональний збірної України Дмитро Янчук став одним із найкращих подаючих чоловічої Ліги націй-2026.

Про це повідомляє Volleyballworld.com.

27-річний українець очолює рейтинг турніру за кількістю ейсів, маючи в активі 21 результативну подачу. Стільки ж ейсів виконав японський волейболіст Ран Такахаші. Третє місце посідає Алекс Ніколов із Болгарії, який відстає від лідерів на один ейс.

Водночас Янчук демонструє найкращий показник успішності подачі серед лідерів рейтингу – 13,38%. У матчах проти Японії та Китаю українець виконав по чотири ейси.

Також Янчук також увійшов до 20 найкращих волейболістів Ліги націй за блоками – 11.

З 2026 року Volleyball World підбиває підсумки індивідуальних статистичних категорій одразу після завершення основного етапу Ліги націй, тоді як володаря нагороди найціннішому гравцеві (MVP) визначатимуть уже за підсумками фінальної стадії.

Нагадаємо, українська команда вперше в історії вийшла у плейоф, де в 1/4 фіналу зіграє проти Польщі. Саме поляки є чинними чемпіонами, здолавши Італію минулого року в поєдинку за "золото".