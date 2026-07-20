Збірна України дізналась суперника у плейоф Ліги націй

Чоловіча збірна України вперше в історії пробилась до плейоф Ліги націй з волейболу, фінішувавши на сьомому місці. Після останнього матчу групового етапу "синьо-жовті" дізнались суперника в 1/4 фіналу.

Ним стала національна команда Польщі, яка в заключному турі здолала США. В очному протистоянні підопічні Рауля Лосано поступились у п'яти сетах, втративши перевагу 2:0.

Пари 1/4 фіналу Ліги націй-2026

Японія – Китай

Україна – Польща

Словенія – Туреччина

Італія – США

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Зазначимо, що минулого сезону збірна України фінішувала дев'ятою. Саме поляки є чинними чемпіонами Ліги націй.

Матчі плейоф стартують 29 липня в китайському Нінбо. Фінальний раунд триватиме до 2 серпня.