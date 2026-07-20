Збірна України дізналась суперника у плейоф Ліги націй
Збірна України з волейболу
volleyballworld.com
Чоловіча збірна України вперше в історії пробилась до плейоф Ліги націй з волейболу, фінішувавши на сьомому місці. Після останнього матчу групового етапу "синьо-жовті" дізнались суперника в 1/4 фіналу.
Ним стала національна команда Польщі, яка в заключному турі здолала США. В очному протистоянні підопічні Рауля Лосано поступились у п'яти сетах, втративши перевагу 2:0.
Пари 1/4 фіналу Ліги націй-2026
- Японія – Китай
- Україна – Польща
- Словенія – Туреччина
- Італія – США
Зазначимо, що минулого сезону збірна України фінішувала дев'ятою. Саме поляки є чинними чемпіонами Ліги націй.
Матчі плейоф стартують 29 липня в китайському Нінбо. Фінальний раунд триватиме до 2 серпня.