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Збірна України дізналась суперника у плейоф Ліги націй

Денис Іваненко — 20 липня 2026, 06:16
Збірна України дізналась суперника у плейоф Ліги націй
Збірна України з волейболу
volleyballworld.com

Чоловіча збірна України вперше в історії пробилась до плейоф Ліги націй з волейболу, фінішувавши на сьомому місці. Після останнього матчу групового етапу "синьо-жовті" дізнались суперника в 1/4 фіналу.

Ним стала національна команда Польщі, яка в заключному турі здолала США. В очному протистоянні підопічні Рауля Лосано поступились у п'яти сетах, втративши перевагу 2:0.

Пари 1/4 фіналу Ліги націй-2026

  • Японія – Китай
  • Україна – Польща
  • Словенія – Туреччина
  • Італія – США

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Зазначимо, що минулого сезону збірна України фінішувала дев'ятою. Саме поляки є чинними чемпіонами Ліги націй.

Матчі плейоф стартують 29 липня в китайському Нінбо. Фінальний раунд триватиме до 2 серпня.

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