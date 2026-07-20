Визначився розклад 1/4 фіналу Ліги націй, де Україна зіграє проти чинних переможців турніру

Визначився розклад чвертьфінальних матчів Ліги націй-2026 з волейболу.

Як відомо, на цій стадії збірна України зустрінеться з чинним переможцем турніру – командою Польщі.

Ліга націй-2026 з волейболу

1/4 фіналу

Середа, 29 липня

10:00. Словенія – Туреччина

14:30. Японія – Китай

Четвер, 30 липня

10:00. Італія – США

14:30. Польща – Україна

Півфінали відбудуться в суботу, 1 серпня. А матч за третє місце та фінал –у неділю, 2 серпня.

Напередодні тренер збірної України Рауль Лосано оцінив дебютний вихід "синьо-жовтих" у плейоф Ліги націй.