Визначився розклад 1/4 фіналу Ліги націй, де Україна зіграє проти чинних переможців турніру
volleyballworld.com
Визначився розклад чвертьфінальних матчів Ліги націй-2026 з волейболу.
Як відомо, на цій стадії збірна України зустрінеться з чинним переможцем турніру – командою Польщі.
Ліга націй-2026 з волейболу
1/4 фіналу
Середа, 29 липня
10:00. Словенія – Туреччина
14:30. Японія – Китай
Четвер, 30 липня
10:00. Італія – США
14:30. Польща – Україна
Півфінали відбудуться в суботу, 1 серпня. А матч за третє місце та фінал –у неділю, 2 серпня.
Напередодні тренер збірної України Рауль Лосано оцінив дебютний вихід "синьо-жовтих" у плейоф Ліги націй.