Янчук: Радий тому, як ми зіграли цей тиждень

Гравець збірної України з волейболу Дмитро Янчук поділився враженнями від виступів команди на другому ігровому тижні чоловічої Ліги націй-2026.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Так, це був фантастичний тиждень: обіграли три топові збірні. Проти Болгарії була хороша гра. В останньому сеті було багато невдач для нас, не пощастило, але загалом я радий тому, як ми зіграли у цей тиждень. У нас попереду ще чотири гри — будемо намагатися їх виграти", – заявив Янчук.

Нагадаємо, на другому тижні Ліги націй-2026 українці перемогли Бразилію, Італію та Канаду, а завершили тиждень поразкою від Болгарії. Команда Рауля Лосано за підсумками ігрового тижня точно не опуститься нижче 5 місця в турнірній таблиці.