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Янчук: Радий тому, як ми зіграли цей тиждень

Олег Дідух — 28 червня 2026, 17:03
Янчук: Радий тому, як ми зіграли цей тиждень
Дмитро Янчук
en.volleyballworld.com

Гравець збірної України з волейболу Дмитро Янчук поділився враженнями від виступів команди на другому ігровому тижні чоловічої Ліги націй-2026.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Так, це був фантастичний тиждень: обіграли три топові збірні. Проти Болгарії була хороша гра. В останньому сеті було багато невдач для нас, не пощастило, але загалом я радий тому, як ми зіграли у цей тиждень. У нас попереду ще чотири гри — будемо намагатися їх виграти", – заявив Янчук.

Нагадаємо, на другому тижні Ліги націй-2026 українці перемогли Бразилію, Італію та Канаду, а завершили тиждень поразкою від Болгарії. Команда Рауля Лосано за підсумками ігрового тижня точно не опуститься нижче 5 місця в турнірній таблиці.

Дмитро Янчук Збірна України з волейболу Ліга націй з волейболу

Дмитро Янчук

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