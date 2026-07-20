Лосано: Це історичний результат для українського волейболу

Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано вважає, що збірна України продемонструвала хороший рівень у кваліфікаційному турнірі Ліги Націй та заслужила на вихід до плейоф.

Про це, а також про підвищення загального рівня команд та очікування від першого поєдинку в плейоф, наставник національної команди розповів у коментарі Чемпіону.

– Тренере, вітаю вас та всю команду з цим досягненням, чи відчуваєте себе творцем цього успіху?

– Я вважаю, що це історичний результат для українського волейболу. Сьогодні ми на 11-му місці у світовому рейтингу... І враховуючи складну ситуацію в країні, це чудово. Я хочу подякувати всім, хто нас підтримує. Команда досягла чогось унікального та історичного. Тренерський штаб та всі гравці зробили це можливим.

– Якщо повернутися до початку Ліги Націй, чи вірили ви, що ми Україна вийде в плейоф?

– Я вірю в команду, яка дуже наполегливо працює щодня. Наполегливо тренуючись, ми можемо покращити кожного гравця. Це індивідуальна еволюція, яка потім трансформує та вдосконалює команду.

– На скільки покращилась гра збірної України протягом турніру?

– Є ігрові ситуації, які неможливо змінити за короткі тренування. В інших ситуаціях ми змогли покращитись. Наш рівень у трьох кваліфікаційних турнірах був дуже хорошим. І на відміну від інших команд, ми завжди виставляли наших найкращих гравців у кожному матчі.

– Які були очікування від збірної Франції? Чи були ви впевнені, що вони вийдуть у плейоф?

– Ліга націй надає кілька прикладів загального балансу. Олімпійський чемпіон, Франція, вибуває. Як і на чемпіонаті світу, Франція та Бразилія не пройшли далі. Болгарія, віцечемпіон світу, також вибуває. Це всі команди, які десятиліттями були серед найкращих у світі. Це баланс, якого ніколи раніше не було у волейболі.

– У плейоф на нас очікує поєдинок проти Польщі, дуже сильної команди та чинного чемпіона. Чого ви очікуєте від цього матчу та які цілі команди?

– Польща святкує 20 років з моменту участі у Чемпіонаті світу 2006 року, де посіла друге місце. За ці два десятиліття вона стала однією з трьох волейбольних держав. Поряд з Польщею є Італія, Бразилія та Франція. Ці команди постійно підіймаються на п'єдестал пошани на міжнародних змаганнях. Тож ми протистоїмо чудовій команді з багатою історією. Сподіваюся, ми викладемося на повну.

– Спочатку ви вийшли до Ліги Націй, а тепер вийшли до плейоф цього турніру. Чого чекати від вас та команди далі? Олімпійських ігор?

– Наша мета - покращити свій рейтинг і зіграти у відбіркових раундах Олімпійських ігор 2028 року... і наше бажання – щоб жорстокість повномасштабного вторгнення закінчилася раз і назавжди!