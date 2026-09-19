Бойко: У нас немає команди, з якою буде легко грати

Ліберо чоловічої збірної України з волейболу Олександр Бойко не вважає легкою сітку плейоф, у яку потрапила команда.

Слова волейболіста наводить Суспільне спорт.

"У нас немає команди, з якою буде легко зіграти. Будемо працювати над тим, аби не затягувати й зіграти у свою гру. Усе чітко: як тренер скаже, так і будемо намагатися грати. Чисто нарізки матчів Румунії бачили, але саме розбирати будемо. Розберемо — і тоді вже щось конкретніше будемо знати про них", – заявив спортсмен.

Також спортсмен розповів про те, як готувався до чемпіонату Європи після травми.

"Ми готувалися. Я з командою працював десь місяць. До цього тренувався сам: тренажерний зал, і трішки вже починав із м'ячем. А коли приїхав до збірної, вже почав гарно працювати з м'ячем у залі. Була травма коліна. Робив операцію, і потім було відновлення. Уже відновився повністю — слава Богу, коліно не болить. Три місяці точно не грав — відколи клубний сезон закінчився і до 12 серпня, коли ми приїхали в збірну", – додав Бойко.

Нагадаємо, в неділю, 20 вересня Україна в 1/8 фіналу чемпіонату Європи зіграє проти Румунії, початок поєдинку – о 16:00 за київським часом. У разі перемоги далі команда Рауля Лосано зіграє проти Франції або Португалії.