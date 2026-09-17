Ми ще так не виступали на груповому етапі: Плотницький – про гру збірної України на Євро-2026

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький в інтерв'ю "Чемпіону" підбив підсумки групового етапу Євро-2026 і поділився очікуваннями від протистояння у першому раунді плейоф.

Він залишився задоволений чотирма перемогами у п'яти матчах, проте вважає, що можна було виступити і краще:

"Наскільки я знаю, за всю історію ми ще так не виступали на груповому етапі, тому можна сказати 7 з 10. Скинемо один бал за гру проти Польщі та ще по балу за перші два матчі. Але в загальному, думаю, 7 з 10 це досить гарна оцінка, на яку ми напрацювали на цій груповій стадії. Тому маємо бути тільки задоволені та з позитивними емоціями".

Щодо поєдинку 1/8 фіналу проти Румунії, то Олег заявив, що на цій стадії вже немає значення, хто суперник. Треба бути максимально сконцентрованими, адже будь-яка помилка може бути фатальною:

"Я думаю, що у плейоф вже не дуже важливо, хто суперник. Тому що там з однієї гри все складається, і шанси виправити ситуацію мінімальні – можливостей дуже мало буває по ходу гри. Якщо розбирати суперників, можна їх розкидувати на дві колонки: зручні та незручні для України. Я чесно скажу, не бачив ще жодної їхньої гри зараз, можливо хіба хайлайти. Але за цим не можна робити висновки. Самих гравців знаю звісно ж, але поки нічого не можу сказати про те, як працює їхній командний механізм. Але, як мінімум перша гра плейоф буде залежати від того, як ми будемо грати, бо зустрічаються близькі команди, 2-гі та 3-ті місця групи".

Зазначимо, що збірна України зіграє з Румунією 20 вересня. Поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом.

На попередньому Євро "синьо-жовті" пробились до 1/4 фіналу. Чинним переможцем континентальної першості є Польща.