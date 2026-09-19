Україна – Румунія: хто фаворит матчу 1/8 фіналу Євро-2026

У неділю, 20 вересня, збірна України з волейболу зіграє проти Румунії у першому раунді плейоф чоловічого чемпіонату Європи-2026.

Букмекери вважають фаворитом підопічних Рауля Лосано. На їхню перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 1,30, а виграш румунів – 3,33.

Найбільш ймовірним рахунком вважаються 3:0 і 3:1. На них котирування складають 2,90 та 3,40 відповідно.

Зазначимо, що протистояння розпочнеться о 16:00 за київським часом. Це буде п'ятий очний поєдинок між командами, в усіх попередніх "синьо-жовті" перемагали з рахунком 3:1.

Нагадаємо, що команда Рауля Лосано вийшла у плейоф Євро з другого місця у групі B, здобувши 4 перемоги у 5-ти іграх (12 балів). Україна завершила груповий етап поразкою від Польщі (0:3), яка у підсумку стала першою (13 пунктів). Натомість Румунія із 9 очками фінішувала третьою у групі D.

Переможець зустрічі Україна – Румунія вийде на тріумфатора дуелі Франція – Португалія. Матч потенційних суперників "синьо-жовтих" стартуватиме 20 вересня о 19:00.

Раніше Олег Плотницький оцінив рівень румунів та розповів, який результат буде для нього успішним на Євро-2026.