Плотницький розповів, який результат збірної України вважатимете успішним на Євро-2026

Провідний волейболіст збірної України Олег Плотницький в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" розповів, який результат вважатиме успіхом на Євро-2026.

Лідер "синьо-жовтих" зазначив, що у нього є дві відповіді, одна з яких стосується здобуття медалей європейської першості.

"Нормальним результатом я буду вважати потрапляння у топ-8. Значить, ми зможемо підтвердити свій статус, і це непогано буде для нашого рейтингу, за який ми зараз теж боремося та не хочемо збавляти оберти й сильно відпускати або давати комусь наздоганяти нас. А капітан сказав, що ми їдемо за медалями, це друга відповідь. А хто буде сперечатися з капітаном?" – відповів Плотницький.

Раніше він відзначив рівень збірної Румунії, з якою Україна зіграє у першому раунді плейоф.

Команда Рауля Лосано зустрінеться з Румунією 20 вересня. Початок – о 16:00 (за київським часом).

Відзначимо, що на попередньому чемпіонаті Європи "синьо-жовті" пробилися до чвертьфіналу, у якому поступилися Словенії (1:3). Чинним переможцем континентальної першості є Польща.

Із повним інтерв'ю Плотницького можна ознайомитися – тут.