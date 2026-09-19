Досить специфічний: лідер збірної України порівняв румунського тренера з Кім Чен Ином

Діагональний збірної України з волейболу Василь Тупчій поділився думкою щодо головного тренера національної команди Румунії Серджу Станку.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Василь грав під керівництвом цього фахівця у клубі Аркада. Перед очним протистоянням на Євро-2026 спортсмен розповів, що наставник майбутнього суперника в роботі часто демонструє диктаторську поведінку.

"Тренер досить специфічний. Його можна порівняти з волейбольним тренером-диктатором. Я не знаю, як Кім Чен Ин, напевно, те саме. Він там перед грою не дозволяв, не дай Бог, аби виходили на сонце на п'ять хвилин. Все, це одразу... Погано спати не можна, там води не можна багато. Він усе контролював. Просто там не можна було розслабитися ні на секунду, тому що все контролює тренер. Такий він цікавий. Але такі його методи", – сказав Тупчій.

Зазначимо, що матч 1/8 фіналу ЧЄ-2026 між збірними України та Румунії відбудеться 20 вересня. Він розпочнеться о 16:00 за київським часом.

На груповому етапі "синьо-жовті" виграли чотири із п'яти поєдинків. Вони поступились тільки Польщі, яка є лідером світового рейтингу.

Напередодні один із лідерів команди Олег Плотницький в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" оцінив виступ на груповому етапі, розповів про амбітні цілі та пояснив, чого не вистачає команді, аби перемагати поляків.