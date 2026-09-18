Досить непроста команда: Тупчій – про матч з Румунією у плейоф Євро-2026

Діагональний збірної України з волейболу Василь Тупчій оцінив готовність команди перед поєдинком 1/8 фіналу Євро проти Румунії.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Румунія – це досить непроста команда, де є гравці, які грали і в польській лізі, і в Італії. Тому і з ними не буде легко. Не потрібно, бо є люди такі там: "О, попали на Румунію, це ж легко буде". Ні, ні, ні, це точно не легко. Там є класні гравці". "Там далі, якщо ми проходимо, чекають на нас французи. Я думаю, що вони без проблем пройдуть Португалію. Так. Тому тут ні з ким не буде просто", – розповів волейболіст.

Також Тупчій назвав цілі команди на континентальній першості.

"Знаєте, як кажуть, апетит приходить під час їжі. Те ж саме в нас. Звісно, якщо ми вже тут, якщо ми вже так, ну, достатньо далеко пройшлися, хочеться поїхати вже в Італію. Напевно що. Не напевно, а точно. Так, так. Я думаю, у нас є всі шанси", – підсумував Тупчій.

Нагадаємо, що підопічні Рауля Лосано пробилися до плейоф Євро-2026, де у першому раунді зіграють проти Румунії – 20 вересня о 16:00 (за київським часом).

Зауважимо, що Україна може зустрітися з Францією у 1/4 фіналу у тому разі, якщо "Тьом Голо" переможе Португалію. Ця зустріч відбудеться 20 вересня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Напередодні один із лідерів команди Олег Плотницький в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" оцінив виступ на груповому етапі, розповів про амбітні цілі команди та пояснив, чого не вистачає команді, аби перемагати Польщу.