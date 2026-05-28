Чинні чемпіони позаду: Україна очолює турнірну таблицю групи на Євро-2026 після 1 туру

Денис Шаховець — 28 травня 2026, 19:30
Українська асоціація мініфутболу

Збірна України з мініфутболу посідає перше місце у групі С на чемпіонаті Європи 2026, що проходить у словацькій Братиславі.

У стартовому матчі на турнірі "синьо-жовті" здобули розгромну перемогу над Бельгією (4:0) та випереджають Сербію за додатковими показниками.

Серби, які є чинними чемпіонами Європи, хоч і перемогли Туреччину (2:1), але зробили це з мінімальною перевагою в рахунку, тому наразі вони посідають другу сходинку.

У другому турі Україна зіграє проти Туреччини, а Сербія поміряється силами з Бельгією. Обидва поєдинки відбудуться у пʼятницю, 29 травня.

Нагадаємо, після групового раунду боротьбу за трофей продовжать перші та другі місця, а також чотири з шести кращі команди серед збірних, які фінішують на третіх рядках у квартетах.

