США та Швеція поза межами плейоф: турнірні таблиці ЧС-2026

Після п'яти ігрових днів на чемпіонаті світу з хокею кожна команда провела вже по 3 матчі.

У групі А є трійка лідерів: Швейцарія, Фінляндія та Австрія набрали по 9 очок.

Угорщина, США та Латвія – по 3. За додатковими показниками чинні чемпіони світу зараз посідають 5 місце та не проходять у плейоф.

Німеччина та Велика Британія очок не набирали

Турнірна таблиця групи А після 3 матчів:

У групі В 100% очок набрала лише Канада. Словаччина здобула 8, а Чехія – на бал менше. Останнє прохідне місце в матчі на виліт наразі посідає Норвегія, в якої 6 очок.

Швеція та Словенія ділять 5-6 сходинку. Данія та Італія з нулем в активі знаходяться на дні таблиці.

Турнірна таблиця групи В після 3 матчів:

