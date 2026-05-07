Збірна України після поразки від Казахстану втратила прохідне місце в еліту

Руслан Травкін — 7 травня 2026, 23:23
Завершився четвертий тур на чемпіонаті світу з хокею в групі А Дивізіоні I.

Збірна України дала гідний бій Казахстану. Фаворит світової першості виграв лише в серії булітів (5:4).

У першому матчі дня національна команда Литви також дійшла до булітів проти французів. У лотереї кращими були фаворити.

Заключним поєдинком була зустріч поляків та японців. Тут також міг бути овертайм чи серія булітів, але господарі турніру не просто втримали мінімальну перевагу – вони скористалися зняттям воротаря від азіатів, щоб виграти з рахунком 4:2.

Турнірна таблиця ЧС-2026 перед останнім туром:

Казахстан має 11 очок і достроково став переможцем IIHF World Championship Division I. Україна, Франція та Польща мають по 7 очок.

Поляки за додатковими показниками посідають друге місце. Вони ж мають і своєрідний "поул-позішн", оскільки гратимуть свій матч останніми, а суперником буде команда Литви, яка посідає останню сходинку.

"Синьо-жовтим", щоб вийти на другу сходинку, треба набрати в останньому турі більше очок, ніж французи та поляки. 

Розклад останнього туру:

  • 13:30 КазахстанФранція
  • 17:00 УкраїнаЯпонія
  • 20:30 ПольщаЛитва
Турнірна таблиця чемпіонат світу Збірна України з хокею хокей

