Відмовлятися не буду: Плотницький став лідером за здобутими очками на Євро-2026

Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький після матчу проти Португалії став лідером чемпіонату Європи-2026 за результативністю.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

За чотири зіграні поєдинки на турнірі українець набрав 72 очки (у середньому 5.14 за сет), що дозволило йому одноосібно очолити рейтинг бомбардирів континентальної першості.

Плотницький випереджає найближчого переслідувача, болгарина Александара Ніколова, на дев'ять пунктів (63 очки у трьох іграх). До топ-5 турніру також входять фін Йоонас Йокела (60 очок), ізраїльтянин Шей Мейо Ліберман (58) та румун Александру Рата (52).

Догравальник "синьо-жовтих" зазначив, що він гравець не суто атакувального плану, проте відмовлятися від можливості відзначитися не буде.

"Як ще в Сербії казав, що я не той гравець, який буде завжди топскорером, я не силовий гравець. Тому для мене важливіші якісь загальні дії: прийом, захист, позитивні дотики на блоці, вибити суперника з прийому, отримати фрібол – не важливо, хто його заб'є. А так буває, що інколи наберу більше очків, деколи – менше. То треба з Раулем говорити, він розказав би краще. Якщо виходить забивати або подавати ейси, відмовлятися не буду й забиратиму своє".

Нагадаємо, у матчі четвертого туру "синьо-жовті" впевнено обіграли Португалію з рахунком 3:0 (25:18, 25:18, 25:19), де Плотницький став найрезультативнішим на майданчику з 19 очками в активі.

Зазначимо, що "синьо-жовті" в першому турі здолали Ізраїль (3:1). Після цього підопічні Рауля Лосано у трьох сетах переграли Північну Македонію та закрили Болгарію (3:1), першими гарантувавши собі 1/8 фіналу Євро-2026.