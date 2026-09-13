Плотницький: Достроковий вихід із групи майже ніяк не впливає на наступні дві гри

Збірна України з волейболу достроково гарантувала собі вихід у плейоф чемпіонату Європи 2026. Після трьох матчів команда має в активі три перемоги, а у третьому турі здолала віцечемпіона світу Болгарію, здобувши одну з найважливіших звитяг на турнірі.

Попереду на українців чекають матчі проти Португалії та Польщі. Про перемогу над Болгарією, вихід у плейоф, майбутні поєдинки, амбіції команди та можливий реванш із Польщею в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" розповів лідер збірної України Олег Плотницький.

– Наша команда вже гарантувала собі місце в плейоф. Чи є вже відчуття того, що завдання мінімум виконане? Або ж чи є відчуття маленького свята?

– Є відчуття, що гарно виконали свою роботу в перших трьох матчах і що потрібно додавати в наступних двох, щоб бути в гарному тонусі.

– Чи можна назвати перемогу над болгарами однією з найбільших та найвизначніших для нас у сезоні на цю мить?

– На цьому турнірі поки так, для більшої впевненості команди це була важлива перемога.

– Головний тренер Рауль Лосано зазначив, що ви провели чи не найкращу гру в сезоні за збірну. Чи погоджуєтеся ви із цим твердженням?

– Тренеру видніше – якщо так каже, значить, так і є, але ще можна і потрібно покращувати загальну гру.

Федерація волейболу України

– Те, що ми вже точно вийшли із групи, допомагає перед іграми з Португалією та Польщею? Чи, можливо, навпаки – десь трохи розслабляє?

– Те, що ми вийшли з групи – це добре, але майже ніяк не впливає і не має впливати на наступні дві гри. У кожному з наступних матчів потрібно буде показувати свій максимум.

– Чи можна назвати гру проти Польщі своєрідним реваншем?

– Ні, так само, як і не можна назвати вчорашню гру проти Болгарії реваншем за Лігу націй, це зовсім різні турніри.

– Якщо говорити про амбіції, як то люблять казати: апетит приходить під час їжі. Чи зростають амбіції нашої команди на Євро з кожною грою?

– Капітан озвучив наші цілі на цьому чемпіонаті Європи, тому будемо працювати і віддаватися на майданчику, щоб закінчити його на найвищій по силам нам позиції.

– Наша команда вже десята у світовому рейтингу. Як ви гадаєте, за яке місце ми можемо поборотися у цьому сезоні?

– Було б добре залишитися в топ-10 – тоді, думаю, всі будуть задоволені.