Плотницький: Проти Польщі могли зіграти краще

Зірка збірної України з волейболу Олег Плотницький поділився враженнями від матчу 1/4 фіналу Ліги націй проти Польщі та підбив виступи команди на турнірі загалом.

Слова спортсмена наводить Sport.ua.

"Емоції змішані: з одного боку маємо бути задоволені, що мали можливість грати у фінальній частині, а з іншого боку, напевно, могли краще зіграти проти Польщі. ⁠Шанси є завжди, і в цій грі вони у нас були, але не вдалося зіграти чистіше на м'ячі і саме цього, мені здається, не вистачило, щоб навʼязати боротьбу збірній Польщі та пробитися до півфіналу Ліги націй.

Сезон вдалий – це 100%, не завжди все виходило, як ми хотіли, але тепер знаємо, над чим потрібно попрацювати, щоб покращити нашу гру в майбутньому. Я думаю, матчі проти Бразилії й Італії були найкращі, тому що ми класно грали і виконували тактичні настанови тренера", – заявив Плотницький.