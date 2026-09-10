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Плотницький: На Євро-2026 найважливішою буде перша гра

Олег Дідух — 10 вересня 2026, 14:06
Плотницький: На Євро-2026 найважливішою буде перша гра
Олег Плотницький
Getty Images

Зірка збірної України з волейболу Олег Плотницький поділився очікуваннями від чемпіонату Європи-2026.

Слова волейболіста наводить Суспільне спорт.

"Сезон був досить виснажливий: не можу сказати, що ми сильно втомлені, але багато їздили й багато зіграли. Загалом зараз потрібно зібрати до купи все те, що ми натренували, і намагатися показувати це в кожній грі. Мені здається, що найважливішою буде перша гра, щоб усе пройшло вдало й ми добре зіграли. Ідеться навіть не про результат, а про командні дії, як будемо грати. А далі гра піде.

Спортивний голод є завжди, бо якщо його не буде — можна завершувати кар'єру. Фізично я готовий. Попереду трохи нестандартний формат. Нечасто граємо п'ять матчів за шість днів, і всі вони головні. Прохідних ігор немає, навіть подумати неможна про це. Тому важливо не розтягувати матчі, не влаштовувати "свято волейболу" з п'яти партій. Якщо є можливість вигравати 25:15 — треба забирати й не збавляти агресію", – заявив Плотницький.

Перший матч на турнірі "синьо-жовті" проведуть 10 вересня проти Ізраїлю, початок – о 19:00. Також на груповому етапі підопічні Рауля Лосано зіграють із Північною Македонією, Болгарією, Португалією та Польщею.

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