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Плотницький зізнався, кого б із українських спортсменів запросив у збірну України з волейболу

Софія Кулай — 20 серпня 2026, 18:34
Плотницький зізнався, кого б із українських спортсменів запросив у збірну України з волейболу
Олег Плотницький
instagram.com/oleh_plotnytskyi

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький розповів, кого б із українських спортсменів інших видів спорту запросив у національну команду на один матч.

Його цитує Sport-Express.ua.

Він зазначив, що "синьо-жовтим" міг би допомогти непереможений український боксер Олександр Усик.

"Взяв би Усика. Сашко вивіз би все дуже добре. Всі б порозбігалися. Я трохи з ним знайомий, хоч і мало, але він би сто відсотків допоміг", – заявив Плотницький.

Нагадаємо, що, окрім боксу, Усик має офіційний зв'язок із житомирським футбольним клубом Полісся, з яким він підписав контракт у 2023 році та став першим віцепрезидентом команди.

Наразі усі чекають офіційного оголошення прощального бою Олександра. У пресі йому приписують двобій проти Деонтея Вайлдера у США.

Щодо чоловічої збірної України з волейболу, то команда 10 вересня грою проти Ізраїлю стартує на чемпіонаті Європи-2026. Перед цим у команди запланований ряд спарингів. Через проблеми зі здоров'ям "синьо-жовтим" на Євро не допоможе догравальник Ілля Ковальов.

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