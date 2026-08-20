Плотницький зізнався, кого б із українських спортсменів запросив у збірну України з волейболу

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький розповів, кого б із українських спортсменів інших видів спорту запросив у національну команду на один матч.

Його цитує Sport-Express.ua.

Він зазначив, що "синьо-жовтим" міг би допомогти непереможений український боксер Олександр Усик.

"Взяв би Усика. Сашко вивіз би все дуже добре. Всі б порозбігалися. Я трохи з ним знайомий, хоч і мало, але він би сто відсотків допоміг", – заявив Плотницький.

Нагадаємо, що, окрім боксу, Усик має офіційний зв'язок із житомирським футбольним клубом Полісся, з яким він підписав контракт у 2023 році та став першим віцепрезидентом команди.

Наразі усі чекають офіційного оголошення прощального бою Олександра. У пресі йому приписують двобій проти Деонтея Вайлдера у США.

Щодо чоловічої збірної України з волейболу, то команда 10 вересня грою проти Ізраїлю стартує на чемпіонаті Європи-2026. Перед цим у команди запланований ряд спарингів. Через проблеми зі здоров'ям "синьо-жовтим" на Євро не допоможе догравальник Ілля Ковальов.