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Капітанка збірної України розповіла, чому поступилися Польщі в шостому матчі Ліги націй

Володимир Слюсарь — 18 червня 2026, 15:43
Капітанка збірної України розповіла, чому поступилися Польщі в шостому матчі Ліги націй
Світлана Дорсман
cev.eu

Капітанка збірної України з волейболу Світлана Дорсман поділилися причиною поразки в шостому матчі Ліги націй проти Польщі.

Її слова наводить Суспільне Спорт.

"Що сталося у четвертому сеті? Ми постійно мали тримати концентрацію, бо проти такої команди, якщо ти трохи розслабляєшся – вони одразу роблять серію з очок і не можна вже повернутися. Нам потрібно було постійно думати про цю концентрацію.

Ми хотіли так грати з першого сету, але у Польщі була крута подача – у нас з нею проблеми. Коли ми стабілізували прийом, ми почали грати краще. Я задоволена нашою грою, ми завжди можемо грати краще, але це був гарний матч".

Нагадаємо, що українська збірна поступилася команді Польщі в шостому турі Ліги націй з волейболу з рахунком 1:3.

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