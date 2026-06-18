Капітанка збірної України розповіла, чому поступилися Польщі в шостому матчі Ліги націй
Світлана Дорсман
cev.eu
Капітанка збірної України з волейболу Світлана Дорсман поділилися причиною поразки в шостому матчі Ліги націй проти Польщі.
Її слова наводить Суспільне Спорт.
"Що сталося у четвертому сеті? Ми постійно мали тримати концентрацію, бо проти такої команди, якщо ти трохи розслабляєшся – вони одразу роблять серію з очок і не можна вже повернутися. Нам потрібно було постійно думати про цю концентрацію.
Ми хотіли так грати з першого сету, але у Польщі була крута подача – у нас з нею проблеми. Коли ми стабілізували прийом, ми почали грати краще. Я задоволена нашою грою, ми завжди можемо грати краще, але це був гарний матч".
Нагадаємо, що українська збірна поступилася команді Польщі в шостому турі Ліги націй з волейболу з рахунком 1:3.