Україна упевнено перемогла Болгарію: огляд матчу Ліги націй

Чоловіча збірна України з волейболу обіграла команду Болгарії у восьмому матчі Ліги націй.

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Огляд поєдинку

Ліга націй-2025

Груповий етап, 8 матч, 29 червня

Болгарія – Україна 1:3 (25:20, 19:25, 24:26, 22:25)

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, а також прикро програли Бразилії, Ірану та Франції.

Зазначимо, що для виходу у плейоф потрібно завершити турнір у першій вісімці.

Третій та водночас заключний ігровий тиждень першого етапу українська збірна проведе у словенській Любляні від 16-го до 20-го липня. Там суперниками збірної України стануть команди Нідерландів, Італії, Сербії та Канади.