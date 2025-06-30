Україна упевнено перемогла Болгарію: огляд матчу Ліги націй
Чоловіча збірна України з волейболу обіграла команду Болгарії у восьмому матчі Ліги націй.
Огляд поєдинку
Ліга націй-2025
Груповий етап, 8 матч, 29 червня
Болгарія – Україна 1:3 (25:20, 19:25, 24:26, 22:25)
Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, а також прикро програли Бразилії, Ірану та Франції.
Зазначимо, що для виходу у плейоф потрібно завершити турнір у першій вісімці.
Третій та водночас заключний ігровий тиждень першого етапу українська збірна проведе у словенській Любляні від 16-го до 20-го липня. Там суперниками збірної України стануть команди Нідерландів, Італії, Сербії та Канади.