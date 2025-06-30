Волейбольна казка продовжується: огляд виступу збірної України у другому турі Ліги націй

Після дебютних чотирьох матчів чоловічої збірної України з волейболу в Лізі націй, попри важкі для країни часи, вболівальники були близькі до ейфорії. Дві перемоги, в тому числі суха над американцями, та дві поразки 2:3 принесли нашій команді сім очок після чотирьох зустрічей та сьоме місце у турнірній таблиці.

Зважаючи на те, що основним завданням у першому в історії виступі у волейбольній еліті було не посісти останню позицію з 18 команд та не вилетіти, результат прекрасний. Другий тур мав показати, чи не став старт просто щасливим випадком.

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Наступні чотири матчі збірній України належало провести у болгарському Бургасі. В суперники жереб обрав олімпійських чемпіонів і переможців Ліги націй минулого сезону французів, фіналістів тієї-таки Ліги націй 2024 японців, господарів змагань болгар, а також збірну Туреччини. Дуже солідна компанія. Причому матчі з Францією, Туреччиною та Японією йшли поспіль, і тільки перед поєдинком з Болгарією українці мали день відпочинку.

Якщо провідні волейбольні збірні у перших двох турах часто залучають до гри замість лідерів молодих або менш відомих гравців, у нашої команди можливості для ротації суттєво обмежені. Адже Україна просто не має великої кількості топових волейболістів.

Стартовий склад нашої команди в матчах другого туру мінімально відрізнявся від ігор у Бразилії двома тижнями раніше.

Центральні блокуючі – Юрій Семенюк, "Проект Варшава", Польща та Олександр Коваль, "Епіцентр-Подоляни". Догравальники – Дмитро Янчук, "Епіцентр-Подоляни" та Ілля Ковальов, "Барком-Кажани". Діагональний – Василь Тупчій, "Барком-Кажани". Зв’язуючий – Віталій Щитков, "Епіцентр-Подоляни". Ліберо – Олександр Бойко, "Епіцентр-Подоляни".

Єдиною зміною порівняно з першим туром стала поява на позиції центрального блокуючого Олександра Коваля замість Валерія Тодуа з польського "Бендзина". Втім, Тодуа в підсумку провів не набагато менше часу на майданчику за свого колегу за амплуа. І ще зазначимо вихід у старті на позиції ліберо у матчі з Францією Ярослава Пампушка, однак він зіграв за тур усього половину сету.

Згадаємо, як писалася історія.

Україна – Франція 0:3 (23:25, 21:25, 17:25)

Початок гри не віщував великої поразки. Наша збірна вдало подавала і грала на блоці, тому повела у першому сеті 20:16. У цей момент головний тренер французів випустив на майданчик основного зв’язуючого Брізара, і суперники переломили хід гри, 25:23.

Француз Тео Фор відіграється від українського блоку FIVB

Друга партія, як і стартова, почалася з ривка нашої команди – 3:0, 5:2. Але надалі кудись зник прийом, і суперники швидко вийшли вперед. Рауль Лосано вирішив поміняти одразу обох догравальників. Замість Янчука та Ковальова вийшли Наложний і Полуян. Це не допомогло, і на кінцівку партії на майданчик знову довелося повертати Янчука. У підсумку, французи виграли сет 25:21.

Третя партія стала останньою, адже гра українців остаточно розладналася. Лосано застосував широку ротацію, щоб зберегти сили гравців на наступні поєдинки, адже саме "фізики" не вистачило нашій команді два тижні тому, щоб дотиснути бразильців. Олімпійські чемпіони закономірно перемогли 3:0, але тактичний хід тренера збірної України допоміг у майбутніх матчах.

Україна – Туреччина 3:0 (25:11, 25:22, 25:21)

Ця гра ще до її початку здавалася надпринциповою. По-перше, українці саме цим так званим "золотим поколінням" за 8 років програли туркам 5 матчів із шести. По-друге, ніхто не відміняв завдання зберегти прописку в Лізі націй на наступний сезон, а Туреччина після першого туру була одним з аутсайдерів. Заодно наша збірна явно дуже хотіла реабілітуватися за провалений матч із французами.

Завдяки вдалому старту партії – 10:4 – справа закінчилася справжнім розгромом – 25:11. Відзначимо, що за партію українці не зробили жодної помилки на подачі і просто знищили суперників на блоці (7).

А ось другий сет вийшов значно складнішим. Турки налагодили прийом і ближче до кінця партії вийшли вперед, 18:15. В цей момент Рауль Лосано взяв таймаут, під час якого наголосив, в якого гравця суперників подавати. Що й зробив Ілля Ковальов, виконавши ейс саме в зазначену п’яту зону.

Українці зрівняли рахунок, а відірватися в рахунку вдалося завдяки вдалій заміні нашого тренера на один розіграш. Центрального блокуючого Олександра Коваля замінив Валерій Тодуа, якому вдалося пом’якшити атаку турків і допомогти заробити вирішальне брейкове очко. Україна в підсумку забрала партію, 25:22.

Емоції Василя Тупчія en.volleyballworld.com

Початок третього сету складався не за сценарієм збірної України. Турки швидко пішли у відрив – 7:3, 9:5. І знову спрацювала заміна Коваля на Тодуа. Валерій підсилив блок, і до середини партії наша команда змогла зрівняти рахунок, після чого турки просто зламалися. В українців почало виходити на майданчику майже все, як у першому сеті, лише в самій кінцівці хлопці дозволили собі трохи розслабитися – 25:21.

Україна – Японія 3:2 (24:26, 25:17, 25:18, 22:25, 15:13)

Перша партія проти грізних суперників видалася дуже напруженою. Японці постійно намагалися піти у відрив, а наші волейболісти успішно наздоганяли. У середині сету дуже допомогли два поспіль ейси Ковальова, а ближче до закінчення – два блоки Тупчія. Україна навіть мала один сет-пойнт за рахунку 24:23, однак наступні три поспіль розіграші залишилися за суперниками.

Попри блоки, зовсім не пішла атака у Василя Тупчія, до того ж на старті другої партії перестала летіти подача у всієї команди. Японці повели 7:3, 8:5, і Лосано вирішив змінити зв’язуючого Щиткова на Сергія Євстратова. Ситуація миттєво вирівнялася, 8:8. Блискуча гра в захисті від Євстратова та його ейс допомогли вже українцям вийти вперед, і на цьому фоні дуже вчасно запрацював наш блок. Шалений ривок призвів до 16:9 на користь України. Довести сет до перемоги було справою техніки.

Якщо вже українська машина завелася, зупинити її зовсім непросто. Це японці відчули на собі повною мірою у третьому сеті. Після рівних перших розіграшів від рахунку 5:5 перевага українців була беззаперечною, що вилилося у підсумкові 25:18. Нарешті розігрався Тупчій, продовжував вдало атакувати Ковальов.

Ілля Ковальов в атаці FIVB

Зі старту четвертої партії збірна Японії повністю змінила стартову шістку. Напередодні команда з країни Сонця, що сходить, в п’яти сетах здолала французів, тож втомлених гравців замінили свіжі. Можна тільки позаздрити головному тренеру японців Лорану Тіллі з приводу можливості ротації складу.

Однак попервах зміни не допомагали. Українці впевнено розпочали сет і повели 7:3, 13:9. Тут суперники завдяки двом поспіль ейсам рахунок зрівняли, й надалі до рахунку 22:21 на нашу користь точилася рівна гра. На жаль, тут японці зробили вирішальний ривок, двічі закрили блоком атаки Ковальова та забрали партію – 25:22.

Тай-брейк, який, нагадаємо, грається до 15 очок, розпочався дуже неприємно для збірної України. Японці повели 3:0 і Лосано довелося брати таймаут. Тут же наш головний тренер випустив на позицію догравальника Тимофія Полуяна замість Ковальова. Полуян до кінця партії зумів набрати два очки.

Але основна роль у камбеку належала Василю Тупчію. Він цілком реабілітувався за невдалий перший сет, стабільно набираючи очки в атаці. Українці вирівняли рахунок, 5:5, і надалі йшла гра очко в очко. Першою до матч-пойнту дісталася збірна України, і в шаленому останньому розіграші Юрію Семенюку вдалося поставити крапку у важкій та цікавій зустрічі – 15:13 та 3:2 за сетами.

Юрій Семенюк FIVB

Україна – Болгарія 3:1 (20:25, 25:19, 26:24, 25:22)

Незважаючи на день відпочинку, на старті гри наша збірна виглядала втомленою. Нічого не виходило на прийомі, і болгари одразу пішли у відрив – 8:4, 14:7. Лосано замість Янчука випустив Полуяна, а трохи пізніше змінив центрального блокуючого Коваля на Тодуа. Це допомогло трохи стабілізувати гру, однак першу партію було вже не врятувати.

У другому сеті дуже довгий час спостерігалася рівність. При цьому якість волейболу була доволі низькою. В українців у порівнянні з першою партією покращився прийом, однак посипалися помилки на другій передачі та завершальних ударах. У болгар натомість не йшли атаки з задньої лінії.

Наш тренер у середині сету вирішив поміняти зв’язуючого. Замість Щиткова вийшов Євстратов. Нарешті, за 19:18 на подачу в України вийшов Дмитро Янчук. Серія вдалих подач з одним ейсом принесла нашій команді відрив у 5 очок, і невдовзі рахунок за партіями зрівнявся.

Очко в очко йшли команди майже весь третій сет. Вогняною вийшла кінцівка. За рахунку 23:22 Янчук виконав ейс, здобувши для України два сет-пойнти. Болгари відіграли одне очко, після чого самі подали навиліт, зрівнявшись на 24. Однак в трансляції було добре видно, що під час ейсу гравець господарів майданчику заступив за лінію, зробивши помилку.

Суддівство виявилося домашнім, арбітри нічого не помітили, а челенджів у Лосано вже не залишалося, тож взяти відеоповтор він уже не міг. Однак наші хлопці не знітилися та забрали наступні два очки разом із третьою партією.

Василь Тупчій проти потрійного блоку болгар FIVB

Половина четвертого сету також виявилася рівною. А за рахунку 14:14 українці поступово почали йти у відрив. Наші волейболісти стали підіймати у захисті дуже важкі м’ячі, Семенюк з останніх сил вдало грав на блоці, Ковальов стабільно пробивав потужний потрійний блок болгар. Плюс два вдалих таймаути взяв Лосано, обидва перед подачами найкращого за цим елементом у господарів Ніколова. Після поновлення гри болгарин двічі подавав у далекі аути, в тому числі, на нашому матч-пойнті – 25:22.

Є третя перемога збірної України у чотирьох проведених матчах!

Наша команда набрала за чотири поєдинки в Болгарії 8 очок, а сумарно після восьми ігор має 15 пунктів. Це дозволяє Україні посідати 6 місце у турнірній таблиці й питання збереження прописки в Лізі націй є остаточно вирішеним. Лідирує наразі збірна Бразилії з 20 очками.

Що далі

Після двотижневої паузи у волейбольній Лізі націй буде зіграно останній тур. Він традиційно складатиметься з чотирьох зустрічей для кожної з команд. Збірна України гратиме у словенській Любляні, і це гарний варіант. Добре, що перед останнім туром не доведеться летіти кудись через половину планети, перетинаючи багато часових поясів. Волейболісти, на відміну від тенісистів, не звикли до такого, і фактор акліматизації гравців є важливим.

Розклад третього туру Ліги націй для збірної України

16 липня, 14:00 Україна – Нідерланди

17 липня, 17:30 Україна – Італія

18 липня, 17:30 Україна – Сербія

20 липня, 14:00 Україна – Канада

На перший погляд, суперники є простішими, ніж у перших двох турах. Аутсайдери турніру Сербія та Нідерланди, Канада з нижньої частини турнірної таблиці та один справжній топ – Італія. Однак на вирішальні матчі всі суперники зберуть свої найкращі склади й легких перемог точно нікому не віддадуть.

Для виходу у плейоф Ліги націй потрібно посісти одну з перших восьми позицій у підсумковій таблиці. Точніше, з перших семи. Адже Китай стане господарем фінального раунду й автоматично отримав місце у вісімці. Оскільки за спортивним принципом потрапити до топ-8 китайці шансів фактично не мають, то для участі у плейоф збірній України потрібно фінішувати у топ-7.

Чи буде у нашої волейбольної казки щасливий фінал?