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Збірна України зберегла 6-ту сходинку в турнірній таблиці Ліги націй після поразки від Сербії

Олексій Мурзак — 16 липня 2026, 23:57
Збірна України зберегла 6-ту сходинку в турнірній таблиці Ліги націй після поразки від Сербії

У четвер, 16 липня, була зіграна низка матчів останнього ігрового тижня Ліги націй з волейболу серед чоловічих збірних.

Зокрема, свій поєдинок провела і збірна України, яка зазнала поразки від Сербії.

Попри невдачу, "синьо-жовті" продовжили перебувати на 6 позиції (7 найкращих команд вийдуть у плейоф). Сербія ж повернулася у боротьбу за чвертьфінал, скоротивши відставання від України.

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Днем раніше Україна здолала Іран. Зазначимо, що на другому тижні Ліги націй-2026 українці програли Болгарії, проте до цього перемогли Бразилію (3-тю команду світу), Італію (2-гу команду світу) та Канаду.

Водночас збірна Японії стала першою командою, яка гарантувала собі місце в плейоф чоловічої Ліги націй 2026 року з волейболу.

Збірна України з волейболу Ліга націй з волейболу

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