Визначилася перша збірна, яка здобула собі місце в плейоф Ліги націй

Збірна Японії стала першою командою, яка гарантувала собі місце в плейоф чоловічої Ліги націй 2026 року з волейболу.

У середу, 15 липня, Японія в 9 турі Ліги націй-2026 у трьох сетах обіграла Італію – 24:26, 25:19, 25:20, 23:25, 15:12. Для азіатів ця перемога стала дев'ятою в 9 матчах Ліги націй-2026.

Таким чином, Японія вже точно не опустить в турнірній таблиці нижче за 7 місце. Це означає, що команда стала першою, хто за спортивним принципом гарантував собі місце в плейоф турніру.

Нагадаємо, в плейоф Ліги націй-2026 візьмуть участь 8 команд: господарі (Китай) і 7 найкращих команд за підсумками основного раунді. Плейоф відбудеться з 29 липня до 2 серпня.

Збірна України наразі посідає 6 місце в турнірній таблиці. 15 липня команда Рауля Лосано зіграє з Іраном, початок – о 17:30 за київським часом.