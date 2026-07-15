Так ми можемо перемогти будь-яку команду: Тупчій розкрив причини звитяги збірної України над Іраном у Лізі націй

Діагональний збірної України Василь Тупчій після перемоги над Іраном у першому матчі останнього ігрового тижня Ліги націй заявив, що команда зможе обіграти кого завгодно, якщо збереже такий агресивний настрій та таку згуртованість.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Звісно, боремося за кожен м'яч, намагаємося підстрахувати один одного. Тому це командний вид спорту. Якщо ми єдина команда, якщо ми один за одного, підстраховуємо, коли інші атакують, коли хтось не прийняв, встигаємо побігти – ось ми і є команда. Тільки так ми можемо перемагати. Коли ми граємо, кайфуємо, діємо агресивно, один одного підтримуємо – так ми можемо перемогти будь-яку команду".

Нагадаємо, що "синьо-жовті" здобули звитягу над Іраном з рахунком 3:1. Після цього поєдинку наша команда проведе ще три матчі. Її суперниками стануть Сербія, Туреччина та Німеччина.

Зазначимо, що на другому тижні Ліги націй-2026 українці програли Болгарії, проте до цього перемогли Бразилію (3-тю команду світу), Італію (2-гу команду світу) та Канаду.