Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У четвер, 16 липня, збірна України проведе матч 10 туру чоловічої Ліги націй з волейболу проти Сербії, який розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Суперники зустрічатимуться між собою у другому сезоні поспіль. Минулого року "синьо-жовті" поступились у трьох сетах.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Сербія – Україна, яку організує Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".

Відео з'явиться ближче до початку гри...

Зазначимо, що після дев'яти турів підопічні Рауля Лосано мають у своєму активі шість перемог. Для потрапляння у плейоф треба фінішувати у сімці найкращих.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні "синьо-жовті" здолали Іран. Після матчу проти сербів Україна також зіграє з Туреччиною (17.07) та Німеччиною (19.07).