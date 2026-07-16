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Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Денис Іваненко — 16 липня 2026, 14:05
Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Сербія – Україна, відеотрансляція матчу Ліги націй із волейболу
ФВУ

У четвер, 16 липня, збірна України проведе матч 10 туру чоловічої Ліги націй з волейболу проти Сербії, який розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Суперники зустрічатимуться між собою у другому сезоні поспіль. Минулого року "синьо-жовті" поступились у трьох сетах.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Сербія – Україна, яку організує Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".

Відео з'явиться ближче до початку гри...

Зазначимо, що після дев'яти турів підопічні Рауля Лосано мають у своєму активі шість перемог. Для потрапляння у плейоф треба фінішувати у сімці найкращих.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні "синьо-жовті" здолали Іран. Після матчу проти сербів Україна також зіграє з Туреччиною (17.07) та Німеччиною (19.07).

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