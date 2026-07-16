Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Сербія – Україна, відеотрансляція матчу Ліги націй із волейболу
ФВУ
У четвер, 16 липня, збірна України проведе матч 10 туру чоловічої Ліги націй з волейболу проти Сербії, який розпочнеться о 21:00 за київським часом.
Суперники зустрічатимуться між собою у другому сезоні поспіль. Минулого року "синьо-жовті" поступились у трьох сетах.
Дивіться пряму трансляцію поєдинку Сербія – Україна, яку організує Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".
Відео з'явиться ближче до початку гри...
Зазначимо, що після дев'яти турів підопічні Рауля Лосано мають у своєму активі шість перемог. Для потрапляння у плейоф треба фінішувати у сімці найкращих.
Нагадаємо, що напередодні "синьо-жовті" здолали Іран. Після матчу проти сербів Україна також зіграє з Туреччиною (17.07) та Німеччиною (19.07).