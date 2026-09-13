Хочу побажати кожному спортсмену отримати ці емоції: Тупчій – про перемогу над Болгарією на ЧЄ-2026

Діагональний збірної України Василь Тупчій висловився про перемогу над Болгарією у третьому турі чемпіонату Європи-2026 з волейболу.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Він розповів про неймовірну атмосферу після цього тріумфу та відзначив командну гру й окремо перформанс Олега Плотницького:

"Хочу побажати кожному спортсмену, волейболісту отримати ці емоції – перемагаючи суперників у них вдома при 10, 11, 12 тисячах уболівальників. Це неймовірно. Дякую всім величезне за підтримку. Емоції просто зашкалюють. Четверту партію Плотницький взагалі потащив, ейси позабивав. Усі хлопці молодці. Недаремно ми готувалися. Сьогодні ми повністю відчули свою гру, показали свій рівень, і все було добре. Це була така гра: хто кого переподає. Тому що в них надзвичайно сильна подача. В принципі, всі зіграли класно, хлопці красунчики. Дуже задоволений. Закрили поразку від них в Лізі націй, тому все добре. Три перемоги, йдемо далі".

Зазначимо, що "синьо-жовті" здолали господарів майданчика у чотирьох сетах, завдяки чому достроково гарантували собі вихід у плейоф. Болгари є чинними віцечемпіонами світу.

До завершення групового етапу збірна України проведе ще два матчі. 14 вересня підопічні Рауля Лосано зіграють проти Португалії, а 15 вересня – з поляками.

Нагадаємо, що Україна в першому турі здолала Ізраїль (3:1). Після цього наші волейболісти у трьох сетах переграли Північну Македонію.