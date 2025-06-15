Шанс виправитися після Бразилії: збірна України зіграє проти Ірану в Лізі націй

Збірна України з волейболу зіграє проти команди Ірану в четвертому матчі Ліги націй. Поєдинок відбудеться сьогодні, 15 червня, та розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Традиційно транслюватиме зустріч Суспільне Спорт. Україна йде у п'ятірці лідерів після 3 матчів, а Іран посідає передостанню сходинку. У команди жодної перемоги та два очки.

Ліга націй-2025

Груповий етап, 15 червня

19:30. Україна – Іран

У першій грі Ліги націй українці здолали США, після цього в неймовірному матчі перемогли Кубу, а потім прикро програли Бразилії. Зауважимо, що це дебютна Ліга націй для України. З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.